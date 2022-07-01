Arnavutluk’ta Türk Kültür Haftası’nın açılışı yapıldı

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Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Türk Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında açılış programı düzenlendi.

İskenderbey Meydanı’nda düzenlenen haftanın açılışına Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Mütevelli Heyet Üyesi Ayşen Gürcan, Arnavutluk Kültür Bakan Yardımcısı Meri Kumbe, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Dansları Sanat Yönetmeni Yıldız Çankaya, TMV Arnavutluk Ülke Temsilcisi Mesut Özbaysar, TMV’ye bağlı New York Tirana Üniversitesi Rektörü Erkan Erdemi, TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan ile farklı ülke diplomatları katıldı.

Büyükelçi Atay, burada yaptığı konuşmada, Avrupa ve Balkanlar’ın incisi olarak nitelendirdiği Tiran’da Türk Kültür Haftası’nın açılışını yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Etkinliklerin iki ülke halklarını birbirine daha da yakınlaştıracağını vurgulayan Atay, “Bu etkinlikleri mümkün kılan Arnavutluk Kültür Bakanlığı ve Tiran Belediyesi başta olmak üzere tüm yerel makamlara şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığımızın değerli yönetim ve teknik kadrolarına ve hafta içinde sahnede sizlerle buluşacak olan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından başkent Tiran sakinleri ve yetkililerin katılımıyla Devlet Halk Dansları Topluluğu ve Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde “Türkiye’nin Renkleri” gösterisi izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde ve Arnavutluk Kültür Bakanlığı, Tiran Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsü Tiran destekleriyle düzenlenecek Türk Kültür Haftası 7 Temmuz da sona erecek.

Hafta kapsamında başta Tiran olmak üzere İşkodra, Dıraç ve Elbasan gibi şehirlerde Türk kültür, sanat ve mutfağı tanıtılacak.