Arnavutköy’de yolda kalan minibüse özel harekat polisleri yardım etti

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)- Arnavutköy’de yolda kalan servis aracının yardımına özel harekât polisleri koştu.

Arnavutköy Tayakadın Yolu’nda yoğun kar yağışı nedeniyle bir servis minibüsü yolda kaldı. O sırada yoldan geçen Özel Harekat Polisleri servis aracına yardım etti. minibüsün kara batan lastiklerini kürekle alan polisler kendi araçlarına halatla bağladıkları minibüsü saplandığı yerden çekerek kurtardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

