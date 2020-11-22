Arnavutköy’de üzerine giriş kapısı devrilen fabrika bekçisi hayatını kaybetti

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)ARNAVUTKÖY’de bekçilik yaptığı fabrikanın giriş kapısı üzerine devrilen 56 yaşındaki B.Ç, hayatını kaybetti.

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi’ndeki bir fabrikada gece bekçisi olarak çalışan 56 yaşındaki B.Ç., dün akşam saatlerinde güvenlik amaçlı gezerken bahçenin otomatik sürgülü kapısını açmaya çalıştı. Kapıyı açmasının ardından bekçinin üzerine tonlarca ağırlıktaki sürgülü kapı devrildi. Kapının ağırlığı altında kalan B.Ç.’nin, düşerken başını da beton zemine çarptığı belirlendi. Sokağa çıkma yasağının başladığı ilk saatlerde olay yerinde hayatını kaybeden B.Ç’nin, cansız bedeni bugün sabah saatlerinde fark edilerek polis ekiplerine bildirildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından B.Ç.nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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