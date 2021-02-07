Arnavutköy’de trafik magandası kamerada

Şair Elif Reyya Naz ile söyleşirken bu haftanın konusu ne olabilir dediğimde, kadın şairler olabilir dedi.Telefonu kapattığımda, üzerine düşünürken, Suriyeli şair ve denemeci Adonis’in “Kadından şair olmaz, çünkü kadının kendisi şiirdir, şiir yazdığı zaman kendini tekrarlamış olur” sözü geldi aklıma.