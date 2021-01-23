Arnavutköy’de tekstil atölyesinde yangın (1)

Taylan ERGÜN – İstanbul DHA – ARNAVUTKÖY’de tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın bitişikte bulunan bir ayakkabı mağazasına da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
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