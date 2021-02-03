Arnavutköy’de tehlikeli yoldan ölümüne geçiş… Ne üst ne yaya geçidi ne de trafik ışığı var

Taylan Ergün / İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY’de üst geçit, yaya geçidi, trafik ışığı olmayan yolda bariyerleri atlayarak karşıya geçen mahalle sakinleri, isyanın eşiğine geldi. Tehlikeli yolda hızla geçen araçları kollayarak geçen mahalle sakinleri zaman zaman ölümle burun buruna geliyor, bir an evvel önlem alınmasını istiyor.

Arnavutköy’e bağlı Fatih Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, mahalleleri ile aynı adı taşıyan caddede yolun karşısına geçebilmek için tehlikeli bir yolculuk gerçekleştiriyor. Arnavutköy – Tayakadın yolu olarak da bilinen ve İstanbul Havalimanı’nın da faaliyete geçmesiyle birlikte trafik yoğunluğunun ciddi oranda arttığı Fatih Caddesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yol genişletme çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 2 yıl süren çalışmaların ardından 4 şeritli yol, geçtiğimiz haftalarda hizmet vermeye başladı. Yolun yapımı bitti, otobüs duraklarının tabelası dikildi ancak Fatih Caddesi üzerinde bulunan Terkos Yolu durağından inen yolcular, yolun karşı tarafındaki evlerine gitmek için oldukça zorlanıyorlar. Yolda ne bir üst geçit ne yaya geçidi ne de trafik ışıkları var. İndikleri otobüs durağından yolun karşısına geçebilmek için yolun ortasındaki bariyerleri aşmak zorunda kalan vatandaşlar, hızla geçen araçları da kollarken adeta ölümle burun buruna kalıyor.

Mahalle sakinleri, özellikle akşam saatlerinde işten dönen kadınların, yaşlı ve engelli vatandaşların yolun ortasındaki bariyerleri aşarken kaza tehlikesi atlattıklarına dikkat çekerek, “Yetkililerden yardım istiyoruz. Ya bir yaya geçidi ya bir trafik lambası ya da bir üst geçit ile bu sorunumuzun çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz” dediler.

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