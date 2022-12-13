Arnavutköy’de tartıştığı motosikletliyi baltayla tehdit etti 

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Taylan ERGÜN / İSTANBUL, (DHA)- ARNAVUTKÖY’DE ters yöne girdiğini iddia ettiği motosikletliyle tartışan esnaf, eline aldığı baltayı sallayarak tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Aralık Pazar günü Hadımköy Ayasofya Caddesi’nde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ters yöne giren motosiklet sürücüsü ile çevredeki esnaf arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında motosiklet sürücüsü, esnafın saldırısıyla yere düştü. Bir süre sonra esnaf, eline aldığı baltayla ‘keserim seni’ diyerek tehditler savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle esnaf olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

