Arnavutköy’de sokakta oynarken aracın altında kalan 6 yaşındaki çocuk öldü

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Taylan ERGÜN / İSTANBUL, (DHA) – ARNAVUTKÖY’de, sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki çocuğa hafif ticari bir araç çarptı. Aracın altında kalıp metrelerce sürüklenen çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Nene Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin bulunduğu sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu 6 yaşındaki Abdulrezzak Şahabi’ye S.E yönetimindeki 34 LAK 554 plakalı hafif ticari araç çarptı. Sürücünün fark edemediği çocuk metrelerce sürüklenerek, ağır yaralandı. Şahabi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaza anını gören mahalle sakinlerinden Nurcan Yener, sokakta dik yokuş olduğunu ve kaldırım olmadığını söyledi. Kaza anında şok geçirip araç sürücüsüne saldırdığını söyleyen Nurcan Yener, “Ben burada çay içiyordum, yukarıdan aşağıya gelen araç çocuğa vurdu. Hastaneye götürmesini istedim ‘ambulans gelsin’ dedi. ‘Ambulans gelene kadar ölür’ diye kızınca aldı hastaneye götürdü ama çocuk ölmüş. Frene bastı ama arabası durmadı. Ben görünce çok etkilendim, adeta öldüm, kendi torunum zannettim” dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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