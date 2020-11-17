Arnavutköy’de silahlı saldırı: 2 yaralı  

Taylan ERGÜN / İSTANBUL,(DHA) ARNAVUTKÖY’de kimliği belirsiz bir kişi, pompalı tüfekle saldırdığı 2 kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı 2 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için emniyet birimleri harekete geçti.

Olay, dün gece 22:00’da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre U.Ö. isimli esnaf iş yerinin kapısında otururken Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde seyreden bir otomobilden inen bir kişi elindeki pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.

2 KİŞİ YARALANDI

Bir anda neye uğradığını şaşıran esnaf iş yerinin önündeki otomobilleri siper alarak silahlı saldırıdan korunmaya çalıştı. Elindeki pompalı tüfekle 7 el ateş açan saldırgan daha sonra koşarak cadde üzerinde bıraktığı aracına binerek olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı sonucu U.Ö. ve yanındaki bir kişi kurşunların hedefi oldu. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan 2 kişi kendi imkanlarıyla iş yeri önündeki araçlarına binerek hastaneye gittiler.

SALDIRGAN ARANIYOR

Olay sonrası saldırının gerçekleştiği bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis saldırının gerçekleştiği alanı güvenlik şeridiyle kapattı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri eşliğinde olay yeri incelemesi yapıldı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra aracıyla olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)