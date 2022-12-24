Arnavutköy'de silahlı gaspçılar yakalandı

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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) – ARNAVUTKÖY’de 3 şüpheli, 500 metre boyunca takip ettikleri vatandaşı silah kullanarak gasp etti. Polis ekiplerinin güvenlik kameralarını inceleyerek kimliklerini tespit ettiği kişiler silahla birlikte yakalandı.

Olay 19 Aralık günü Arnavutköy İslambey Mahallesinde meydana geldi. 3 şüpheli, 500 metre boyunca H.D. isimli kişiyi takip ettikten sonra silah zoruyla cep telefonu ve cüzdanını alıp kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerin tespitine yönelik çevredeki güvenlik kameraları inceledi. Olayı gerçekleştiren F.K. ve Y.E.Y. isimli şüpheliler 22 Aralık günü Yavuz Selim Mahallesinde araç içerisinde bir silah ile birlikte yakalandı.

Silahın Y.E.Y. isimli kişiye ait olduğu ayrıca F.K. isimli şüphelinin ‘Mala Zarar Verme’ suçundan adli makamlarca aranıyor olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan Y.E.Y. isimli şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, F.K. isimli şüpheli silahla yağma suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

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