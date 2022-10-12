Arnavutköy’de silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

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Taylan ERGÜN/İSTANBUL,DHA- KAĞIT toplayıcısı 2 kardeş, yol kenarındaki bir barakada alkol aldığı öğrenilen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, kime ait olduğu bilinmeyen bir silahtan ateş açıldı. Kağıt toplayıcısı B.K., yaralandı. Kavga sırasında barakadaki S.D. isimli kişinin de başına darbe aldığı öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi Abdullah Gül Caddesi’nde bugün öğlen saatlerinde, kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen S.K ve B. K isimli kardeşler, yol kenarındaki bir barkada alkol alan S.D isimli bir kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki kardeş ile S.D arasında bir süre boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında taraflar birbirlerine bıçakla da saldırdı. S.D.

başına aldığı darbeyle yaralanırken, kime ait olduğu bilinmeyen bir silahtan ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği B.K, sırt ve kasık bölgesinden yaralandı. Yaralılar S.D ve B.K, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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