Arnavutköy’de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı 

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Taylan ERGÜN / İSTANBUL(DHA) ARNAVUTKÖY’de işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, minibüsteki 4 işçi yaralandı.

Kaza, Çilingir Mahallesinde 22:30 sıralarında meydana geldi. Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nden Dursunköy yönüne doğru seyir halindeki 34 LAB 184 plakalı servis minibüsü ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 YJD 53 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çaparak durabildi. Kazada, servis minibüsündeki 4 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası Eski Edirne Asfaltı Caddesinde trafik oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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