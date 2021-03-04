Arnavutköy’de rehin aldığı eşi ve çocuğunu bırakan kişi kendini eve kapattı; özel harekatçılar sevk edildi (1)

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, eve gelerek eşi ve çocuğunu rehin aldı. Polisin ikna çabaları sonucu eşi ve çocuğunu bırakan kişi kendini eve kapattı. Şüpheli teslim olması için ikna edilmeye çalışılırken, özel harekat polisleri de sevk edildi.

Arnavutköy’de 17.00 sıralarında hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen Seçkin K., site bahçesinden atlayıp, eve zorla girerek eşi ve çocuğunu rehin aldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ikna etmesiyle şüpheli eşi ve çocuğunu serbest bıraktı. Şüpheli kendisini eve kapatarak teslim olmayınca olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Ekiplerin ikna çabaları sürüyor.

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