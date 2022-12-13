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Taylan ERGÜN/İSTANBUL(DHA) ARNAVUTKÖY’de park halindeki otobüs alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 19.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Sonnur Sokak’ta park halindeki bir otobüste bilinmeyen nedenle çıktı. Otobüsten alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alev alev yanan otobüsten zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Otobüsteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Otobüsün alev alev yandığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yanan otobüsten patlama sesleri duyuluyor. Polis ekiplerinin yangınla ilgili çalışması sürüyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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