Arnavutköy’de otomobille gelip kamyonetteki cep telefonu çaldılar

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Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)- ARNAVUTKÖY’de otomobile gelip park halindeki kamyonetten cep telefonu çalan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay geçen çarşamba günü Anadolu Mahallesi’nde yaşandı. Otomobille gezen iki kişi, park halinde kapısı açık kamyoneti fark etti. Otomobilden inen bir kişi kamyonete yaklaşarak içerde bulunan cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin otomobilden inerek kamyonetten telefon aldığı ve koşarak uzaklaştığı görüldü. Polis ekipleri hırsızlık yapan kişilerin yakalamak için çalışma başlattı.

ENİŞTESİNİN OTOMOBİLİYLE HIRSIZLIK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu otomobilin plakasıdan sahibini tespit etti. E.K.’ye ait otomobil Gaziosmanpaşa’da bulundu. E.K., otomobili camının onarımı eşinin kardeşine verdiğini söyledi. Ekipler daha önceden 28 suç kaydı bulunan Y.K. isimli kişiyi çaldığı cep telefonu ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., Y.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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