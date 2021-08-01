Arnavutköy’de orman yangınlarına karşı atlı polisle denetim

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)-ÜLKE genelinde çıkan orman yangınlarına karşı birçok noktada denetimler sıklaştırıldı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri olası bir orman yangınına karşı Arnavutköy’de denetimlerde bulundu.

Arnavutköy’e Şamlar Gölü etrafındaki orman ve Şamlar Tabiat Parkı’nda denetim yapan atlı ekipler, ormanlık ve çevrelerinde kundaklamalara ve orman yangınlarına karşı önlem aldı. Orman içerisine giren ekipler, iz takip köpeklerinin de desteğiyle, ağaçların arasında daha önceden yakılan ateş alanlarını ve orman çevresindeki çitleri kundaklama riskine karşı kontrol etti. İstanbul genelinde ormanlık alan denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)



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