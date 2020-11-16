Arnavutköy’de minibüs yola fırlayan iki ineğe çarptı 

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA- ARNAVUTKÖY’de başıboş hayvanlar sürücüler için tehlikeli olmaya devam ediyor. Başıboş hayvanlar nedeniyle sık sık yaşanan trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi. Son kazada 1 inek ölürken, 1 inek ise yaralandı.

Kaza, dün 16.30’da Arnavutköy Çevreyolu’nun Karlıbayır Kavşağı’nda meydana geldi. Sercan Turan yönetimindeki 34 LDS 542 plakalı servis minibüsü, çevre yolunda seyir halindeyken bir anda yola fırlayan 2 ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ineklerden biri ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ağır yaralı inek kesilerek telef olması önlendi. Diğer yaralı inek ise vatandaşların yardımıyla ayağa güçlükle kaldırıldı.

Hayvanların sahiplerinin kim olduğu öğrenilemezken, kaza nedeniyle trafik uzun süre aksadı. Kaza sonrası ağır yaralanan ve telef olmadan kesilen inek ise kaza yerine çağrılan çekiciye yüklenerek kaza yerinden kaldırıldı. Son dönemlerde Arnavutköy’de başıboş hayvanlar araç sürücülerine zor anlar yaşatıyor.