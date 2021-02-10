Arnavutköy’de korku dolu anlar; Yaramaz köpek metrelerce yükseklikten atladı

Taylan ERGÜN / İSTANBUL, (DHA) – ARNAVUTKÖY’de inşaatın balkonundan direğin üzerine çıkan köpek aşağıya atladı. Çevredekilere korkulu anlar yaşatan köpek metrelerce yükseklikten atladıktan sonra hızla koşarak uzaklaştı.

Arnavutköy Ergün Sokak’ta bir köpek, inşaat halindeki binanın içine girdi. Havlama sesini duyan çalışanlar, inşaatın dördüncü katına çıkan köpeği yakalamaya çalıştı. İşçilerden korkan köpek, binanın birinci katındaki balkona indi. İnşaat işçileri çıktığı balkondan geri dönemeyen köpeği, yakalamaya çalıştı ancak başaramadı. İçeri giden işçilerden bir tanesi balkon korkuluğundan direğe çıkan köpeği kurtarmak için eline bir poşet alıp geldi. İnşaat işçisi tam poşetle yakalamaya çalışırken korkan köpek ani bir hamle ile yere atladı. Kaldırıma düşen köpek koşarak uzaklaştı. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İnşaatın yakınındaki kargo firmasının çalışanlarından biri “Ben burada içerde çalışırken köpek sesi geldi. Saat 08.00-09.00 civarı. Baktım dördüncü katta köpek var içeride. Havalar soğuk olduğu için malum köpekler sıcak yer arıyor. Bende girdim. Dördüncü kattaydı köpek. Zaten korkmuş haldeydi. Dördüncü kattan çıkardım köpeği. Bu defa köpek elimden kaçtı. Köpek de aşağı indi. Birinci katta balkona çıktı köpek. Balkonun demirlerine çıktı. Köpek hırladığı, korktuğu için yaklaşamadık. Köpek kendini bir anda atmak zorunda kaldı. Tutamadık. Müdahale de edemedik. Arkadaşım poşet getirdi, poşetle yakalamaya çalıştık ama köpek korktuğu için kendini aşağıya attı.

FOTOĞRAF