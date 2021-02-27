Arnavutköy’de kısıtlamada piknik yapanlara ceza

Pandemiyle birlikte ekonomik kriz ağırlığını iyice hissettirirken,zor durumda olan, işçi , memur, emekli ve esnafın borcu kat kat artış gösterdi. Ekonomik kriz, işsizlik ve enflasyonun etkileriyle eski borçlarının üzerine yeni borçlar binen vatandaşlar borcunu ödeyemeyince icralık oluyor. Son 5 yıl içinde bankalar tarafından takibe alınan ve halen borcu devam eden icralık vatandaş sayısı ağustos ayı itibarıyla 3 milyon 489 bin 933 kişi oldu.