Arnavutköy’de kırmızı ışıkta geçen motosikletli otomobile çarptı

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Taylan ERGÜN / İSTANBUL, (DHA)- ARNAVUTKÖY’DE kırmızı ışıkta geçen motosikletli otomobille çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün sabah saatlerinde Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, yanan kırmızı ışığı dikkate almayarak yoluna devam etti. Bu sırada otomobil sürücüsü kavşaktan geçmeye çalışırken motosikletli sürücüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletiyle birlikte yola savrulan kişinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlayan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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