Arnavutköy’de kendisini çeken kamerayı çalmaya çalıştı

İSTANBUL (DHA) ARNAVUTKÖY’de girdiği lokantada hırsızlık girişiminde bulunan kişi çalacak bir şey bulamayınca, kendisini görüntüleyen güvenlik kamerasını çalmaya çalıştı. O anlar yine güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de meydana geldi. Lokantaya giren bir kişi iddiaya göre burada hırsızlık yapmaya çalıştı. Çalacak bir şey bulamayan kişi lokantadan ayrıldığı sırada güvenlik kamerasını fark etti. Kameraya yönelen kişinin kendisini kaydeden güvenlik kamerasını sökmeye çalıştığı anlar yine güvenlik kamerasına yansıdı.