Arnavutköy’de kauçuk fabrikasında yangın (2)

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Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA) – ARNAVUTKÖY’de 10 bin metrakare alana kurulu kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Yangına, çeşitli ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, Karlıbayır Mahalllesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan kauçuk fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, 10 bin metrekare alanda kurulu kauçuk fabrikasını kısa sürede sardı. Yangına birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)

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