Arnavutköy’de kaldırım çöktü, bodrum kat ile bitişiğindeki ev tahliye edildi

Murat SOLAK – Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA) ARNAVUTKÖY’de bir binanın girişindeki kaldırım çöktü. Çökmeden etkilenen binanın bodrum katı ile tek katlı bir ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Aksungur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın önündeki kaldırım, aşırı yağış nedeniyle çöktü. Çökmeyle birlikte 3 katlı bir binanın bodrum katı ve binanın bitişiğinde bulunan tek katlı ev hasar gördü. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri, çevreye şerit çekerek önlem aldı. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalarının ardından bodrum kat ile tek katlı ev tedbir amaçlı boşalttı. Belediye ekiplerinin çöken kaldırım ile ilgili incelemeleri devam ederken, bodrum katta yaşayan yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişiler ise belediye ekiplerince sığınma evine yerleştirildi.

“BURAYI SÜREKLİ SU BASIYOR”

Mahalle sakini Turgut Özer, “Kaldırımın altı boştu. Eski tuğlalarla örülüydü. Kaldırım binaya doğru çöktü. Burada 6 aile oturuyor. Tedbir amaçlı bodrum katı ve gecekonduyu boşalttılar. Binada oturan insanlar var. Belediye ekipleri mıcırla doldurdu. Yarın bir gün tekrar çöker burası. Sürekli su basıyor burası. Burada 25 kişiye yakın kişi oturuyor. Bina sahibi şu an burada yok” dedi.

“BİNADA TEHLİKE YOK”

Binanın giriş katında oturan Kenan Özkömürcü, “Yağmurdan dolayı su birikiyordu. Bir de baktık sabah çökmüş. Burası binaya ait bir yer. Ekipler geldi buraya baktılar. Biz binayı boşaltmadık. Böylede bir talep olmadı. Binanın giriş katında oturuyoruz. Binada tehlike yok. Biz oturuyoruz. Bina mühürlenmedi, çatlağı da yok. Sudan kaynakladı “dedi.

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