Arnavutköy’de kaçak hafriyata ceza yağdı; ölümüne kaçan hafriyat kamyonu kamerada

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İSTANBUL, (DHA) – ARNAVUTKÖY’de kaçak şekilde araziye hafriyat döken kamyonlara 280 bin TL ceza kesilirken, kamyonlar trafikten menedildi. Başakşehir’de ise hafriyat dökerken fark edilen kamyonlar, vatandaşların araçla takibi sırasında ölümüne kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün sabah saatlerinde Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi’nde kaçak şekilde hafriyat döken kamyonların görüntüsü bir vatandaş tarafından çekildi. Görüntüleri emniyete ulaştıran vatandaş, emniyet ve zabıtayı harekete geçirdi. Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 2 hafriyat kamyonunu Yeşilbayır’da tespit ederek trafikten menetti. Araçlara, 2 bin 215 TL cezai işlem uygulanarak yediemin otoparkına çekildi. Ayrıca zabıta ekiplerince araç başı 140 bin lira olmak üzere toplamda 280 bin TL ceza uygulandı.

KAÇAK DÖKÜM YAPAN KAMYON ÖLÜMÜNE KAÇTI

Başakşehir’de kaçak döküm yapıldığını gören vatandaşlar, duruma tepki göstermek ve hafriyat kamyonunu yakalamak istedi. Vatandaşlar, araçla hafriyat kamyonunu takibe aldı, ancak hafriyat kamyonu son sürat kaçtı. Yaşanan kovalamaca anı cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.(DHA)

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