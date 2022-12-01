Arnavutköy’de jandarmadan kış lastiği denetimi

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Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)- ARNAVUTKÖY’de jandarma ekipleri tarafından ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimleri yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy, Fenertepe Gişeleri’nde ticari araçlarda bugünden itibaren takılması zorunlu olan kış lastiğine yönelik denetim düzenledi. Denetimlerde ekipler otobüs, kamyon, kamyonet gibi ticari araçları durdurarak, sürücülerinin kış lastiği takıp takmadığı kontrol edildi. Kış lastiği olmayan veya diş derinliği 4 milimetrenin altında bulunan araçların yol güvenliğini tehlikeye atacağını belirten ekipler, bu kurala uymayan şoförlere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 1152 lira para cezası kesileceğini belirtti.

Otobüs şoförü Murat Yukarıbaş, “Malum kış ayı meslektaşlarımın dikkatli olmasını uyarırım. Kış lastiği önemli, can taşıyoruz. Yapılan denetimleri yerinde buluyoruz.” dedi.

