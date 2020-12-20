Arnavutköy’de iki aile arasındaki kavgayı ayırmak için polis biber gazı kullandı 

İSTANBUL (DHA)- ARNAVUTKÖY’de iki aile arasında çıkan kavgayı olay yerine gelen polis güçlükle ayırdı. Kavga karışanlar gözaltına alınırken, yaşanan kavga anları da cep telefonuna yansıdı. Olay dün öğle saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mücevher Sokak’ta meydana geldi. İki aile arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan sözlü tartışmanın ardından, dün de yumruklu kavga çıktı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışanlar gözaltına alınırken, polisin biber gazlı müdahalesi sonrasında grup dağıtılabildi. Yaşanan kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

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