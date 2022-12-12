Arnavutköy'de İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı; 14 yaralı

- Reklam -

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, (DHA) – ARNAVUTKÖY’de iddiaya göre ters şeritten yola giren İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, Boğazköy İstiklal Mahallesi Kümbet Sokak Eski Edirne Asfaltı üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. 34 YB 3625 plakalı İETT otobüsünün şoförü, iddiaya göre ters şeritten yola girerek karşı yöne geçmek istedi. Bu sırada 34 LCR 864 plakalı minibüs, İETT otobüsüne çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. 14 kişinin yaralandığı kaza sonrasında araçlar kullanılamaz hale geldi. Kaza sebebiyle yolda uzun araç trafiği oluştu

- Reklam -