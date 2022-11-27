Arnavutköy’de havai fişekli asker eğlencesi kamerada

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Hasan YILDIRIM – Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) – ARNAVUTKÖY’de asker eğlencesinde üç genç, hayatlarını tehlikeye atarak ellerinde havai fişek patlattı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Haraççı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta asker eğlencesi yapılırken bazı gençler havai fişek atmak istedi. Bir kişi, hayatını tehlikeye atarak havai fişeği elinde patlattı. Bir diğeri ise ses sistemi olan aracın üzerine çıkarak havai fişekleri ateşledi. Arkadaşları da o anları cep telefonu ile görüntüledi. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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