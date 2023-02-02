Arnavutköy'de hafriyat yüklü kamyon devrildi

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Taylan ERGÜN / İSTANBUL, (DHA)- ARNAVUTKÖY’de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat yüklü kamyon devrildi. Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlatırken, yola saçılan hafriyat nedeniyle Mavigöl Caddesi bir süre trafiğe kapandı.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi Mavigöl Caddesi’nde saat 15.30’da Kerim Babamyradow yönetimindeki 34 KL 758 plakalı hafriyat kamyonunun hakimiyetini kaybetti. Savrulan kamyon yol kenarına devrilirken hafriyat yola saçıldı. Kamyon şoförü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yola saçılan hafriyat nedeniyle cadde trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, dökülen hafriyat, akaryakıt ve yağları temizlemesinin ardından kapanan yol trafiğe açıldı.

