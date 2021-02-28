Taylan ERGÜN / İstanbul DHA – ARNAVUTKÖY’de hafriyat kamyonu park halindeki otomobilin üzerine devrildi
Kaza, Arnavutköy Hicret Mahallesi’nde meydana geldi. Hafriyat kamyonu, inşaat alanına hafriyat dökerken park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Hafriyat kamyonu sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken otomobil hasar gördü. Devrilen kamyon vinçler yardımıyla kaldırıldı.
Arnavutköy’de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
Taylan ERGÜN / İstanbul DHA – ARNAVUTKÖY’de hafriyat kamyonu park halindeki otomobilin üzerine devrildi