Arnavutköy’de hafriyat kamyonlarına polis demetimi

Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY’de trafik ekiplerince hafriyat kamyonlarına yönelik olarak denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolluca İhsaniye yolunda hafriyat kamyonlarına yönelik denetimler yaptı. Denetimlerde, durdurulan hafriyat kamyonlarında plaka, aracın sigorta ve muayenesi, tonaj, lastik ve branda kontrolü yapıldı. Durdurulan hafriyat kamyonlarından plakasız olan 4’üne 551 lira, muayene süresi geçmiş olan 3’üne 652’şer lira, aşırı yük nedeniyle 2’sine bin 223 lira cezai işlem uygulandı.

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