Arnavutköy’de hafriyat kamyonlarına denetim

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Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)- ARNAVUTKÖY’de İBB zabıta ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kaçak dökümü önlemek amacıyla, hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Arnavutköy’de İBB’ye bağlı zabıta ekipleri ve ilçe emniyet müdürlüğü trafik büro ekipleri, Hadımköy yolu üzerinde hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde evrakları eksik olan sürücülere ceza uygulandı. Akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenilen denetimlere, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz ve İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler de katıldı.

“DENETİMLERİ ARTTIRDIK AZALMA VAR”

İstanbul’da kaçak dökümleri önlemek için sürekli denetimler yapıldığını söyleyen İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Erdinçler, “Hafriyat sirkülasyonunun en yoğun olduğu Arnavutköy’de, bugün denetimler gerçekleşiyor. Eş zamanlı yapılan denetimlerde hem İBB çevre koruma ekipleri hem zabıta hem de emniyet ekiplerimizle ortak denetimler gerçekleştiriyoruz. Belgeleri tam olan kamyon sürücüleri devam edebiliyor ancak, belgeleri eksik olan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. İstanbul’da kaçak döküm olarak ciddi bir sorun var. Denetimleri arttırdık ve şu anda kaçak dökümlerde inanılmaz bir azalma var. Bu sene Ocak ayından bu zamana kadar, 2 bin 500 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler sırasında yaklaşık bin 500’den fazla da cezai yaptırım uygulandı. Dronlar ve kamera sistemleriyle de sürekli takip oluyor. İstanbul, gece 94 kamerayla izleniyor. Araçlarda ise takip sistemi var, 9 bin 500 kamyon kayıtlı. Nerede olduklarını, damper açtığını görebiliyor, izleyebiliyoruz. İstanbul’da en çok kaçak dökümün olduğu bölge Arnavutköy, Deliklikaya ve Başakşehir bölgesi. Bu bölgede şu an ciddi azalmalar var. Sadece bu bölgede Arnavutköy ‘de yüzde 90 azalma kaydettik, bu da çok büyük bir başarı. Bu şekilde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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“KAÇAK HAFRİYAT DÖKMEK İHANET”

Evrakları eksik olduğu için cezai işlem yapılan şoför Mesut Erez, “Muayenesi olmadığından ceza aldım. Uygulamalar normal, olması gerekiyor, trafik kuralları bunlar. Kaçak hafriyat döken meslektaşlarımı da kınıyorum. Kaçak neden dökülsün ki. Yapılan uygulamaların devamını istiyorum” dedi.

Hafriyat kamyonu şoförü Recep Öztürk, “Denetimlerin olması çok güzel bir şey, sürekli olması lazım. Hız ve diğer ihlaller denetlemeli. Benim şu anda bir eksiğim yok. Kaçak hafriyat dökmek hainlik. Kaçak döküm topluma zarar” ifadesini kullandı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

