Arnavutköy’de göçmen kaçakçılığı operasyonu

İSTANBUL, (DHA) – ARNAVUTKÖY’de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün saat 14.15’te Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde seyir halinde olan bir nakliyat TIR’ının içinde yabancı uyruklu kişiler bulunduğu yönünde bilgi edindi. Harekete geçen polis ekipleri, Almanya plakalı TIR’ı güzergahı üzerinde durdurdu. TIR’ın dorsesinde yapılan kontrolde 2’si çocuk, 2’si kadın şahıs olmak üzere Suriye uyruklu toplam 9 kişinin araçta bulunduğunu tespit edildi. TIR şoförü Nihat S. (55) gözaltına alınarak, “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan adli makamlara sevk edildi.

(Fotoğraf)