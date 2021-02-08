Arnavutköy’de elektrik direklerine devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

Ertan KILIÇ-Buğra AKAY/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 36 yaşındaki Yurdal Karademir olay...