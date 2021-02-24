Arnavutköy’de damperi açılan hafriyat kamyonu önce üst geçide sonra otomobile çarptı: 2 yaralı//Ek fotoğraflar

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Konya'nın Bozkır ilçesindeki Aygırdibi mesire alanı, kış mevsiminde fotoğrafçıların ve gezginlerin gözdesi oldu. Bozkır ilçesine bağlı Karacahisar mahallesinde yer alan ve Çarşamba çayının kaynağını oluşturan Aygırdibi C Tipi mesire alanı, yörenin en önemli turizm alanlarından biri durumunda.
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