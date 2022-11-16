Arnavutköy’de çatı katında yangın

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Taylan ERGÜN / İSTANBUL, (DHA) – ARNAVUTKÖY’de 5 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Mahalleliye korku dolu anlar yaşatan yangın, cep telefonu kameralarıyla görüntülenirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, akşam saatlerinde İslambey Mahallesi Botanik Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın cep telefonu kameralarına yansıdı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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