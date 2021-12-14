Arnavutköy’de bahçesinde karşılaştığı hırsızları böyle kovaladı

Taylan ERGÜN / İSTANBUL,(DHA) ARNAVUTKÖY’de Hüseyin Öztürk, işe gitmek için evinden çıkarken bahçesindeki malzemeleri çalarken gördüğü ve araçlarıyla kaçan hırsızlık şüphelilerinin peşine takıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, gönceki gün Ömerli Mahallesi’nde meydana geldi. Ömerli Mahallesi’nde esnaflık yapan Hüseyin Öztürk, sabah erken saatte iş yerine gitmek üzere evden çıktı. Kapıdan çıkar çıkmaz evinin bahçesindeki 2 hırsızı farkeden Öztürk, hırsızları kovalamaya başladı. Kaçan 2 hırsız, sokakta bekleyen ve içerisinde 2 kişinin daha bulunduğu hafif ticari araca binerek kaçmaya çalıştı. Hırsızların içinde olduğu aracın önüne geçerek hırsızları durdurmaya çalışan ev sahibi Hüseyin Öztürk, son anda yaptığı hamleyle ölümden döndü. hırsızların aracı üzerine sürdüğü Öztürk, son anda hamle yaparak aracın kendisine çarpmasından kurtuldu.

Çevredeki vatandaşlara da bağırarak sesini duyuran Öztürk’ün, çevre esnafı ile birlikte hırsızların içinde bulunduğu aracı kovaladığı o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sabah işe gitmek üzere evden çıktığı sırada hırsızlarla karşılaştığını söyleyen Hüseyin Öztürk; “Güpegündüz hırsızların böyle cesaret ederek evimin bahçesine girmeleri karşısında oldukça şaşkınım. Önüne geçtiğim aracı üzerime sürdüler, az kalsın eziliyordum. 10 bin lira civarında zararım var. Bahçede depo olarak kullandığım bölümden jeneratör, hilti, akü gibi malzemeleri çaldılar. Karakola giderek şikayetçi de oldum” dedi.

(FOTOĞRAF)



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