Arnavutköy’de alev topuna dönen hafriyat kamyonuna kepçeyle müdahale 

Taylan ERGÜN / İSTANBUL (DHA)- ARNAVUTKÖY Bolluca Döküm Sahası’nda hafriyat kamyonunda çıkan yangına kepçeyle kum dökülerek müdahale edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Arnavutköy’deki Bolluca Döküm Sahası’nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle hafriyat kamyonlarından birinde yangın çıktı. Sahada çalışanların müdahale etmesine rağmen yangın büyüdü ve kamyonu sardı. Alev topuna dönen kamyon için itfaiye ekiplerine haber verildi. O sırada döküm sahasında bulunan kepçeyle kamyona kum dökerek müdahale edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangın başladığı sırada kamyonda olan şoförün son anda kamyondan kendini dışarı attığı öğrenildi. Hafif şekilde yaralanan şoför ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili olarak inceleme başlattı.

(FOTOĞRAF)

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