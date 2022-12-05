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Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olduktan sonra kameraların karşısına geçen sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, “Gerçekten erken teşhis, hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı” dedi.

Armağan Çağlayan, akciğer kanseri olduğunu duyurduktan kısa süre sonra Medicana International İzmir Hastanesi’nde ameliyat oldu. Operasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çağlayan, yaşadığı süreci anlatarak, “Aslında sadece check-up için gelmiştim. Bir şikayetim yoktu. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık’ın odasına girdiğimde ‘En korktuğum yere geldim’ dedim sonra hocaya filmimi gösterdim ve beni yolladılar. Merda hoca geçen mart ayında Edremit’te çektirdiğim filme bakmış. 3 milimetre olan kitle 16 milimetreye çıktığını görünce geri çağırdı. Sonrası bitmek bilmeyen kanser süreci. Bu ekonomik zorluklarda ‘Her yıl check-up yaptırmaya gidin’ demek belki garip olacak ama imkanı olan herkes yaptırsın. Gerçekten erken teşhis, hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı. Hocalarımızın dikkati çok önemliydi. Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış. Hiç korkmadım ve aklıma ölmek gelmedi. Ancak ‘Acı çekeceğim’ diye korktum. Başkasının başına gelince ‘Ölecek’ diyoruz ama insanın kendi başına gelince öyle olmuyormuş. Yoğun bakımda güzel anılarım bile var. Check-up yaptırmak için buraya gelmiştim. Doğru kararın, teşhisi koyan ekibe teslim olmak olduğuna karar verdim” dedi.

‘SİGARAYI BIRAKMAK ŞART’

Armağan Çağlayan’a teşhisi koyan göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık da “Küçük boyutlu bir kitle tespit ettik. Ayrıntılı inceledik ve sonrasında yolumuzu çizmeye devam ettik. Sağ olsun, kendisi de çok uyumlu davrandı ve süreç buralara kadar geldi. Hocalarımızın şifalı ellerinde hem tanı hem de tedavi sürecini tamamlamış olduk” diye konuştu.

Göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Özgür Samancılar ise erken saptandığında ameliyatla akciğer tümörlerine karşı başarılı sonuçlar alındığına dikkat çekerek, “Merda hocam gerekli işlemleri yaptıktan sonra biz de ameliyat için uygun olabileceği kararını verdik. 5-6 gün kadar önce de kapalı ameliyat yaptık. Olabilecek en iyi sonuçları aldığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra takip olacak. Covid-19 döneminde çok fazla tomografi çekildi. Bu sayede erken evrede çok tümör yakaladık. O yüzden tarama ve check-up programlarının önemi büyük. Armağan bey artık sigarayı bırakacak. Akciğerlerin eski performansını yakalaması biraz süre alacak. Onun için de sigarayı bırakmak şart” dedi.

Göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Kutsal Turhan da en erken evrede akciğer tümörünü yakaladıklarını belirterek, “Lenf bezleri temizlendi ve kapalı ameliyat yaptık. Çok erken sürede hem ayağa kalktı hem de yaraları daha çabuk iyileşecek. Çok mutlu olduk. Erken olarak bunu tespit etmek çok önemliydi. Aile öyküsü olan, 50 yaş üzerinde olan ve sigara içenlerin yılda bir kez akciğerlerine baktırması; erken teşhis ve sonraki ameliyat süreci açısından oldukça önemli. Armağan bey sigarayı bırakıp, yürüyüşlerini aksatmazsa eskisinden çok daha iyi olarak hayatına devam edecek” diye konuştu. (DHA)

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