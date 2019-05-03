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3 Mayıs 2019
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Tasarım Fakültesi öğrencileri dünyanın farklı medeniyetlerinden yüzlerce eseri bir arada bulunduran Arkeoloji Müzesi’ni karakalem ve suluboya çalışmalarıyla yorumladı.
Tasarım Fakültesi öğrencileri dünyanın farklı medeniyetlerinden yüzlerce eseri bir arada bulunduran Arkeoloji Müzesi’ni karakalem ve suluboya çalışmalarıyla yorumladı.
Kültür-Sanat Haberleri

Arkeoloji Müzesi ilham kaynağı oldu

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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Güzel Sanatlar ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri dünyanın farklı medeniyetlerinden yüzlerce eseri bir arada bulunduran Arkeoloji Müzesi’ni karakalem ve suluboya çalışmalarıyla yorumladı.

“An’ı Mekânda Sanatla Yaşa!” başlıklı etkinlik, 20 kişilik bir öğrenci grubuyla yapıldı. Öğrenciler, farklı medeniyetlerden yüzlerce esere ev sahipliği yapan Arkeoloji Müzesi’nin bahçesinde, müzeden aldıkları ilhamı kâğıda döktü. An, mekân ve sanat birlikteliğinden ortaya çıkan eserler daha sonra üniversitede sergilenecek.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi ve minyatür sanatçısı Betül Bilgin, zamana mal olmuş mekânı, sanatçının gözünden ve onun hayal dünyasındaki bakış açısından değerlendirmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, “Geçmişten günümüze değişime uğrayarak gelen mekân kavramı sürekli olarak yeni anlatım biçimleriyle ifade ediliyor. Her kültür, kimliğini ve yaşama biçimini, mekân anlayışı ve onu kullanışıyla yansıtıyor. Dolayısıyla mekân mutlak ve değişmez bir anlam taşıyor. Amacımız, zamana mal olmuş mekânı, sanatçının gözünden ve onun hayal dünyasındaki bakış açısından değerlendirerek sanatsal bir haz oluşturmak” diye konuştu.

Farklı alanlarda objelerin, mimari detayların çeşitli teknikler ile çalışıldığı etkinlikte önce tüm mekân gezildi, ardından öğrenciler suluboya ve karakalem ağırlıklı çalışmalarını gün boyu sürdürdü. Öğrenciler Arkeoloji Müzesi’ni gezen turistlerin de ilgi odağı oldu.

Müze bahçesinde 15’inci yüzyıla ait bir çeşmenin detayını çalışan Betül Bilgin, müzenin ruhunun hayal dünyalarını beslediğini söyleyerek, “Arkeoloji Müzesi’ndeki eserler, yaşanmışlıklar bizi güçlü bir hayal ortamına götürdü. Belki de en ihtiyaç duyduğumuz şey bu hayal ortamıydı” dedi.

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