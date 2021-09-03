Arkasspor’un gururu Efe

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- Arkasspor altyapısından yetişen genç smaçör Efe Mandıracı’nın A Milli Takım’daki performansı voleybolseverlerden tam not aldı. Erkek Voleybol Milli Takımı, CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası C Grubu’ndaki ilk maçında son olimpiyat ikincisi Rusya’yı 3-1 mağlup ederken; 19 yaşındaki Efe, takımına 19 sayılık katkı vererek galibiyette önemli rol oynadı.

Genç voleybolcu bu performansıyla uluslararası arenada tüm dikkatleri üzerine çekerek alkış topladı. İzmir ekibinin altyapısından yetişip Halkbank’ta görev alan Yiğit Gülmezoğlu ve Caner Ergül’ün yanı sıra Arkasspor’da forma giyen Mirza Lagumdzija ve eski Arkassporlu Adis Lagumdzija, Burak Güngör, Mert Matic de A Milli Takım’da oynuyor.

(FOTOĞRAFLI)

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