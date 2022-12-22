Arkas Spor kupada devam

- Reklam -

İZMİR, (DHA)

AXA Sigorta Kupa Voley’i erkeklerde geçen sezon müzesine götüren Arkas Spor, kupada bu yıl da adını finallere yazdırmayı başardı.

Çeyrek final eşleşmesinde İzmir’de konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yenen mavi-beyazlı ekip, Kupa Voley’de üst üste ikinci şampiyonluk yolunda Dörtlü Final’e kaldı. Geçen hafta Avrupa’da CEV Cup’tan elendikten sonra kupada hata yapmayan Arkas, çift kulvarda birden yoluna devam ediyor. İzmir temsilcisi Efeler Ligi’nde sezonun ilk yarısını da oynadığı 13 maçta 10 galibiyetle üçüncü sırada tamamlamıştı.

- Reklam -

FOTOĞRAFLI