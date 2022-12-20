Arkas Spor kupada Bursa’yı ağırlıyor

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İZMİR, (DHA) – AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisinde son şampiyon Arkas Spor, yarın çeyrek final maçında evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor’la karşılaşacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda saat 18.00’de başlayacak müsabakayı kazanan taraf Dörtlü Final’e yükselecek. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden açıklamasında, “2022 yılının son resmi müsabakasını kazanmak istiyoruz. Geçen sezon olduğu gibi Dörtlü Final’e adımızı yazdırmak ve 2022 yılını galibiyetle tamamlamayı hedefliyoruz. Tüm voleybolseverleri salona davet ediyoruz” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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