Arkas Spor – Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1

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Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Eyüpcan Kayışoğlu

ARKAS SPOR: Burutay, Hoag, McDonnell, Ulaş, Mirza, Bertuğ, Ahmet, Caner, Enes, Mustafa

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Emre Batur, Metin, Gökhan, Halit, Radke, Bahov, Caner, Burak, Emre Berat Fırat, Halil, Erenhan, Berk

SETLER: 26-28, 25-14, 25-23, 25-16

SÜRE: 103 dakika (31, 24, 26, 22)

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Arkas Spor, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek Dörtlü Final’e yükseldi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 26-28, 25-14, 25-23 ve 25-16’lık skorlarla sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)