Arkas Spor 3’te 3 peşinde  

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İZMİR, (DHA) – AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonunda üst üste Develi Belediyespor ve TÜRŞAD’ı 3-0’lık skorlarla mağlup eden Arkas Spor, 12’nci hafta mücadelesinde yarın İzmir’de Spor Toto ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Kompleksi’ndeki maç saat 16.00’da başlayacak. Son iki haftada aldıkları iki güzel galibiyeti Spor Toto’yu da yenerek sürdürmek istediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Tüm İzmirli voleybolseverleri destek için salona davet ediyoruz. Başkent ekibini mağlup ederek üst üste 3’üncü galibiyetimizi almayı hedefliyoruz” dedi. Arkas, ligde 11 maçta 8 galibiyetle 4’üncü sırada yer alıyor.

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