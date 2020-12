Arkadaşlarının bir sözü üzerine 7 ayda 45 kilo verdi

Burak YALMAN/ ANTALYA (DHA)- ANTALYA’da dansla uğraşıp müzisyenlik yapan Ercan Can (31), arkadaşlarının ‘Seni tanıyamıyoruz’ sözü üzerine 7 ayda 120 kilodan 75 kiloya düştü.

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Ercan Can, fazla kilolarından dolayı günlük hayatta sıkıntı yaşamaya başladı. Kilolarından rahatsız olan Can, kendisine diyet programı hazırladı. Ercan Can, program dahilinde sporun yanı sıra, beslenmesine de dikkat etti. Can’ı kilo vermesinde ise arkadaşlarının ‘Seni tanıyamıyoruz’ sözü etkili oldu. Bu sözün üzerine Can, 7 ayda 120 kilodan 75 kiloya düştü.

‘DANSI BIRAKTIM KİLO ALMAYA BAŞLADIM’

Kilo verme sürecini anlatan ve artık rahatça alışveriş yaptığını söyleyen Ercan Can, “Kilo alma süreci benim için çok hızlı gelişti. Arkadaşlarımla dans ediyordum, bir süre sonra dansı bıraktım, hızla kilo almaya başladım. Yemek yemeyi çok seviyordum. Bu süreçte çok fazla kilo aldım” dedi.

‘SENİ TANIYAMIYORUZ DEDİLER’

Kilo almaya başladıktan sonra alışveriş yapmak istemediğini belirten Ercan Can, “Kilo aldığım dönemde hiçbir şey almak istemiyordum. Herhangi bir mağazaya girdiğimde beğendiğim kıyafet üzerime olmadığı zaman moralim bozuluyordu. 120 kilodan 75 kiloya indim. Spor yaparak ve akşam yemeklerine dikkat ederek kilo verdim. Arkadaşlarım kiloyu bana hiç yakıştıramadı. Psikolojik bunalıma girmiştim. Yemek yemek insana her zaman mutluluk verdiği için yemek yediğim zaman hep mutlu olduğumu, yemediğimde ise sinirlendiğimi hissediyordum. Bu gibi durumlarla karşılaşınca 2019’dan itibaren kilo verme sürecine girdim” diye konuştu.

