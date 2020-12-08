Arkadaşlarını para için çiftlik evinde alıkoydular

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, 15 bin lira istedikleri arkadaşları Ahmet A.’yı (31) silah tehdidiyle götürdükleri çiftlik evinde bir gece alıkoyan Yakup A. (27), Ferhat A. (22), Muhammet K. (19) ve Umut A. (19), yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 3 Aralık gecesi saat 00.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Yakup A., arkadaşı Ahmet A.’yı telefonla arayarak, görüşmek istediğini söyledi. Ardından da Yakup A., arkadaşları Umut A., Muhammet K. ve Ferhat A. ile otomobille evine gittikleri Ahmet A.’yı alıp, mahalledeki çiftlik evine götürdü. Yakup A., Ahmet A.’ya, “Sende yüklü miktarda para varmış. Cezaevindeki arkadaşlarımıza göndermek için bize 15 bin lira ver” dedi. 4 şüpheli, parası olmadığını söyleyen Ahmet A.’yı silah göstererek, ölüm tehdidiyle aynı gece çiftlik evinde alıkoydu. Sabah saatlerinde Ahmet A., eve gidip altın verebileceğini söyledi. Ahmet A., Muhammet K. ve Umut A. tarafından otomobille evine götürüldü. Ahmet A., eve girdiğinde durumu babası Zeynel A.’ya anlattı. Baba da durumu polise bildirdi. Adrese gelen polisleri gören Muhammet K. ve Umut A., otomobille kaçmak istedi. Kısa süreli kovalamaca sonunda 2 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çiftlik evine baskın yapan ekipler, Ferhat A. ve Yakup K.’yi de yakalayıp, gözaltına aldı.

Yakup K.’nin, ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyip, “Bir süre evde oturup, sohbet ettik. Kendisinden yardım istedik, kabul edince de evine gittik. Sonra bizi şikayet etmiş” dediği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Yakup A.’nın, Yüreğir ilçesine bağlı Akdam Mahallesi’ndeki bir çiftlikteki bekçilerin, silahla etkisiz hale getirilip, elleri bağlandıktan sonra 2 traktör ve 1 ton zirai ilacın çalındığı soygun olayına karıştığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup A., Ferhat A. Muhammet K. ve Umut A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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