Arkadaşları damada ‘bulaşık seti’ taktı

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Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde Ömür Ünal’a (33) düğününde arkadaşları önlük giydirip, bulaşık deterjanı, bulaşık süngeri, salatalık ve ayva taktı.

Serik Sanayi Sitesi’nde kaporta ustası olan Ömür Ünal ile Havvanur Kılınç (22), Akçaalan Mahallesi’ndeki belediye düğün salonunda düzenlenen törenle evlendi. Düğünde takı töreninde arkadaşları damada sürpriz yaptı. Takı merasiminin başlamasıyla ‘Tamam Aşkım’ şarkısı eşliğinde tek tek anons edilen damadın arkadaşları önce oynadı, ardından da yanlarında getirdikleri önlüğü Ömür Ünal’a giydirdi. Arkadaşları daha sonra da bulaşık deterjanı, bulaşık süngeri, salatalık ve ayvayı kurdeleyle Ömür Ünal’ın boynuna taktı. Katılımcıları güldüren takı töreninin ardından damat arkadaşlarıyla birlikte oynadı. (DHA)

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