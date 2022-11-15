Arkadaşıyla yemek yedikten sonra uyumaya geçtiği kamyonda ölü bulundu

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Adem AKALAN-Veli KÖKEN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da sabaha karşı yol kenarında mola veren Sadık Azteğin (43), kendisi gibi kamyon şoförü olan arkadaşı Ali Taşdemir ile yemek yedikten sonra uyumak için kamyonuna gitti. Yükünü boşaltmaya giden Taşdemir, gün boyu haber alamayınca mola verdikleri bölgeye geldiğinde Azteğin’in kamyonun içerisinde cansız bedeniyle karşılaştı. Azteğin’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi yan yolda meydana geldi. Sadık Azteğin, dün gece saatlerinde arkadaşı Ali Taşdemir ile beraber yol kenarında mola vererek yemek yedi. Bir süre zaman geçirdikten sonra Sadık Azteğin, saat 03.00 sıralarında uyumak için 43 DC 652 plakalı kamyonuna geçerken, Taşdemir ise Serik’e yük bırakmaya gitti. Sabah saatlerinde arkadaşı Azteğin’e ulaşamayan Taşdemir, Serik’ten dün gece mola verdikleri noktaya geldi. Taşdemir, park halinde duran kamyonun içerisine baktığında Sadık Azteğin’i hareketsiz şekilde yatarken görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonun camını kırarak kapıyı açarken, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Sadık Azteğin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Çağrılan belediye tabibi yük kamyonuna çıkarak yaptığı incelemede ölümü şüpheli buldu. Bunun üzerine olay yeri incelemesinin ardından Azteğin’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

‘ÖĞLE SAATLERİNDEN BERİ ULAŞAMIYORUM’

Arkadaşıyla beraber yemek yedikten sonra yanından ayrıldığını ifade den Ali Taşdemir, “Dün Manavgat’a yük bıraktıktan sonra Antalya’ya geldi. Buraya kamyonunu park ettikten sonra birşeyler yedik ve saat 03.00 sıralarında ayrıldık. Ben Serik’e yük bırakmaya gittim. Serik’te yükümü bırakırken kendisini sürekli aramama rağmen cevap alamadım. Bende şüphelenerek kamyonunu bıraktığı yere geldim. Baktım ki içerisinde yatıyor, polis ile itfaiyeyi aradım. İtfaiye kamyonun camını kırdılar ve öldüğünü söylediler. Bir sıkıntısı yoktu. Kendisine öğle saatlerinden itibaren ulaşamadım” dedi. (DHA)

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