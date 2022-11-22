Arkadaşının tüfekle vurduğu 17 yaşındaki Kader öldü (2)

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‘KARDEŞİMİN HAYALLERİNİ ÇALDILAR’

Kader Yiğit’in ağabeyi Gökhan Yiğit, olayın kaza sonucu olduğuna inanmadıklarını söyledi. Gökhan Yiğit, olayın Ovacık’ta boş arazide gerçekleştiğini öğrendiklerini belirterek, “Kardeşim, eğlenceli bir insandı. Hem okuyordu, hem çalışıyordu. Eve gelir katkısında bulunuyordu. Silahtan korkardı. 2 kız 4 erkek gitmişler, boş bir araziye. Emniyette verilen ifadede 5 kişi de aynı şeyleri söylemiş. İfadelerinde şakalaşırken tüfeğin aniden ateş aldığını belirtmişler. Vuran kişi Sincan Cezaevi’nde şu anda. Elbette cezasını çekecek. Bizim ve kardeşimin emeğini, hayallerini, geleceğini çaldılar” dedi. (DHA)

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